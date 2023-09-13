Суд в Челябинске признал банкротом ГУП "Продовольственная корпорация"

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ГУП "Продовольственная корпорация Челябинской области". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в материалах дела.

Напомним, иск от министерства имущества региона поступил в Арбитражный суд области в июле текущего года. Сумма исковых требований – 16,3 млн рублей.

ГУП "Продовольственная корпорация Челябинской области" занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства. Учредителем организации является минимущества региона.