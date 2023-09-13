В Москве задержан подозреваемый в расчленении мужчины

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в квартире, расположенной на улице Фестивальной в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.

Накануне сообщалось о двух страшных убийствах: в квартире на Фестивальной нашли обезглавленное тело мужчины, голова была рядом. А чуть раньше в парке на этой же улице нашли еще одно мужское тело, головы на нем так же не было, она лежала рядом.

В прокуратуре не сообщили, установлена ли связь между двумя этими убийствами.

СМИ сообщали, что оба погибших были азиатской внешности.