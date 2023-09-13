13 Сентября 2023
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве задержан подозреваемый в расчленении мужчины

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в квартире, расположенной на улице Фестивальной в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.

Накануне сообщалось о двух страшных убийствах: в квартире на Фестивальной нашли обезглавленное тело мужчины, голова была рядом. А чуть раньше в парке на этой же улице нашли еще одно мужское тело, головы на нем так же не было, она лежала рядом.

В прокуратуре не сообщили, установлена ли связь между двумя этими убийствами.

СМИ сообщали, что оба погибших были азиатской внешности.

Теги: расчленение, убийство, москва


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