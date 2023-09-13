Система ПВО уничтожила беспилотник в Тверской области

Система ПВО уничтожила беспилотник в Тверской области, сообщается на сайте правительства региона.

БПЛА был сбит на территории Конаковского округа. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Baza пишет, что около 4 утра дрон-камикадзе попытался атаковать территорию "Редкинского опытного завода" в Тверской области.

По данным телеграм-канала, БПЛА упал на территории склада, которую у завода арендует компания "Спецпефтьпродукт", и взорвался. Повреждена пустая цистерна, также разбиты окна ближайшего здания на территории завода.