"Северная Корея всегда поддерживала и поддерживает все решения президента Путина"

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят ей.

"Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, также решения Правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", - цитирует Ким Чены Ына пресс-служба Кремля.

Гость напомнил, что Советский Союз сыграл очень большую роль в освобождении страны КНДР, а также в обретении ею независимости.

"Сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией. Я уверен, что наша совместная встреча будет ещё одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений", - сказал лидер КНДР.