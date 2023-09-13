В России готовят проект производства низкоуглеродного водорода

13 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

В России готовят проект производства низкоуглеродного водорода

Производство низкоуглеродного водорода планируют запустить в Сахалинской области. Меморандум о намерениях по совместной реализации проекта подписали на VIII Восточном экономическом форуме "Газпром нефть", дочернее предприятие "Росатома", "Н2 Чистая Энергетика" и "Н2 Тех".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти", производство водорода планируется на основе паровой конверсии метана. Объем выпуска может составить 36,5 тыс. тонн в год с перспективой роста после 2030 года. Продукция пойдет как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Газпром нефть" выступит в проекте партнером, отвечающим за применение системы улавливания и утилизации СО2, что позволит производить низкоуглеродный водород.

"Мы поддерживаем переход к низкоуглеродной энергетике и постоянно развиваем сотрудничество с российскими компаниями по декарбонизации производств. В том числе это касается развития водородной энергетики, сокращения выбросов СО2. Накопленный опыт компании востребован на рынке и у наших партнеров, "Газпром нефть" готова делиться своими компетенциями", - отметил директор по развитию стратегических инициатив компании Алексей Малютин.

В России готовят проект производства низкоуглеродного водорода(2023)|Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

За комплексную реализацию проекта будет отвечать ГК "Росатом", "Н2 Тех" поделится экспертизой в сфере хранения и перевозки произведенной продукции, а "Н2 Чистая Энергетика" примет участие в долгосрочной реализации водорода на экспортных рынках.

"Мы сегодня запускаем первые пилотные водородные проекты, с которых начнется модернизация многих отраслей, в первую очередь – транспорта и промышленности. Безусловно, проект строительства завода по производству низкоуглеродного водорода на Сахалине имеет ключевое значение для развития цепочки поставок водорода для внутренних и внешних потребителей. Мы планируем в дальнейшем обсуждать с партнерами решения по бизнес-модели проекта и созданию совместного предприятия", – сказал руководитель по коммерциализации и развитию бизнеса водородной энергетики Госкорпорации "Росатом" Антон Москвин.

Теги: меморандум, VIII Восточный экономический форум, Газпром нефть, Н2 Чистая Энергетика, Н2 Тех


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети