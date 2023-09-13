В России готовят проект производства низкоуглеродного водорода

Производство низкоуглеродного водорода планируют запустить в Сахалинской области. Меморандум о намерениях по совместной реализации проекта подписали на VIII Восточном экономическом форуме "Газпром нефть", дочернее предприятие "Росатома", "Н2 Чистая Энергетика" и "Н2 Тех".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти", производство водорода планируется на основе паровой конверсии метана. Объем выпуска может составить 36,5 тыс. тонн в год с перспективой роста после 2030 года. Продукция пойдет как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Газпром нефть" выступит в проекте партнером, отвечающим за применение системы улавливания и утилизации СО2, что позволит производить низкоуглеродный водород.

"Мы поддерживаем переход к низкоуглеродной энергетике и постоянно развиваем сотрудничество с российскими компаниями по декарбонизации производств. В том числе это касается развития водородной энергетики, сокращения выбросов СО2. Накопленный опыт компании востребован на рынке и у наших партнеров, "Газпром нефть" готова делиться своими компетенциями", - отметил директор по развитию стратегических инициатив компании Алексей Малютин.

За комплексную реализацию проекта будет отвечать ГК "Росатом", "Н2 Тех" поделится экспертизой в сфере хранения и перевозки произведенной продукции, а "Н2 Чистая Энергетика" примет участие в долгосрочной реализации водорода на экспортных рынках.

"Мы сегодня запускаем первые пилотные водородные проекты, с которых начнется модернизация многих отраслей, в первую очередь – транспорта и промышленности. Безусловно, проект строительства завода по производству низкоуглеродного водорода на Сахалине имеет ключевое значение для развития цепочки поставок водорода для внутренних и внешних потребителей. Мы планируем в дальнейшем обсуждать с партнерами решения по бизнес-модели проекта и созданию совместного предприятия", – сказал руководитель по коммерциализации и развитию бизнеса водородной энергетики Госкорпорации "Росатом" Антон Москвин.