Ее могли... Названа предварительная причина смерти 16-летней Даны из Каменска-Уральского

Шестнадцатилетняя Дана из Каменска-Уральского могла умереть из-за асфиксии. Именно эта версия является предварительной причиной смерти подростка, чье тело было найдено в лесопарке в начале августа.

О предварительной версии случившегося сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Последний также заявил, что точную причину смерти следователи узнают 18 сентября, когда получат результаты экспертизы.

Напомним, девушка возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома.

Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии самим отцом) были собраны записи видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Его действия показались подозрительными не только отцу и комментаторам под видео, но и следователям и даже Андрею Малахову.

Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком.