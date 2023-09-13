13 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Форвард "Урала" Юшин дебютировал за сборную России

Нападающий екатеринбургского "Урала" Александр Юшин впервые вышел на поле в составе сборной России по футболу.

Дебют форварда состоялся накануне в товарищеской встрече с командой Катара (1:1). Игрок уральцев вышел на замену уже в добавленное к основному времени матча время и никак не успел себя проявить. Тем не менее, в "Урале" порадовались за своего форварда.

"Поздравляем Александра Юшина с дебютом в главной сборной России! Надеемся, дальше будет больше. Ждем дома, у нас впереди великие дела!", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Стоит отметить, что еще один игрок уральской команды – голкипер Илья Помазун, также вызванный на сентябрьский сбор национальной команды, в заявку на матч с Катаром не попал.

Теги: Юшин, сборная России, дебют, форвард


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