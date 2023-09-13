Тюменец украл и продал 232 пожарных рукава

В Тюмени оперативники задержали подозреваемого в краже свыше двухсот пожарных рукавов из многоквартирных жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

В полицию обратились сотрудники одной из управляющих компаний. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей. По камерам была установлена личность подозреваемого.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержанный - 50-летний, неоднократно судимый мужчина. Он дал признательные показания и сообщил, что украл 232 пожарных рукава, которые продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.