В Челябинске УФАС проводит проверку из-за рекламных листовок, похожих на квитанции ЖКХ

В Челябинске УФАС проверяет рекламные листовки по обслуживанию газового оборудования, похожие на квитанции ЖКХ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, в УФАС обратился гражданин, который получил листовку от компании "Уралгазсервис". По оформлению она схожа с извещениями от коммунальных организаций.

В листовке содержится квитанция для оплаты, и указано, что получатель вправе самостоятельно выбирать специализированную организацию и заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Жителей просят сообщить в УФАС, получали ли они подобные квитанции.