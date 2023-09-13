В Челябинске УФАС проводит проверку из-за рекламных листовок, похожих на квитанции ЖКХ
В Челябинске УФАС проверяет рекламные листовки по обслуживанию газового оборудования, похожие на квитанции ЖКХ.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, в УФАС обратился гражданин, который получил листовку от компании "Уралгазсервис". По оформлению она схожа с извещениями от коммунальных организаций.
В листовке содержится квитанция для оплаты, и указано, что получатель вправе самостоятельно выбирать специализированную организацию и заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.
Жителей просят сообщить в УФАС, получали ли они подобные квитанции.