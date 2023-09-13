Чубайс не менял имя в Израиле

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс не менял имени, утверждает бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*. "Нет, Чубайс не менял имени", - написал Венедиктов* в своем Telegram‑канале.

Накануне президент России Владимир Путин утверждал, что Чубайс под чужим именем скрывается в Израиле. "То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Я вообще… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю. Чего он… Удрал. <…> В Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я честно говоря не понимаю", - заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Сам Чубайс заявил журналистам, что "не хочет комментировать ничего из сказанного".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ