13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Екатеринбуржцу дали 8 лет "строгача" за похищение своей бывшей девушки

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю города Дмитрию Трапезникову. Мужчину признали виновным в похищении человека и надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды Трапезников на фоне ревности к своей бывшей девушке решил ее похитить. 22 июля 2021 года, дождавшись экс-подругу у салона красоты, мужчина избил ее, а затем схватил и против воли посадил в свой автомобиль.

Далее ревнивец заблокировал двери и отвез жертву в коттеджный поселок, где они когда-то вместе жили. Мужчина удерживал девушку в доме, пока ее не освободили сотрудники полиции.

Освобожденная рассказала силовикам, что в день похищения Трапезников заявил ей, чтобы она собирала вещи для совместной поездки в Крым. Однако девушка ответила категорическим отказом, что еще больше разозлило похитителя.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Трапезникову 8 лет колонии строгого режима. Также уралец обязан выплатить штраф 40 тысяч рублей в доход государства.

Теги: похищение, приговор, Екатеринбург


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