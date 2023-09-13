13 Сентября 2023
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Фото: Getty Images / Daniel Day

Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

Еврокомиссия (ЕК) скорректировала пояснение по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС.

В обновленном пояснении говорится, что национальные органы стран должны оценивать каждый конкретный случай отдельно.

Кроме того, ЕК обновила интерпретацию статьи 3i. Теперь на вопрос "Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования и автомобили, перечисленные в приложении XXI, в том числе в рамках туристических поездок?" не следует категоричный ответ "нет", как несколько дней назад, пишет РБК.

В опубликованных ранее разъяснениях Еврокомиссии говорится, что у граждан РФ при въезде в шенгенскую зону могут быть конфискованы ценные товары, в том числе личные автомобили, смартфоны и т.д., вплоть до чемоданов и одежды.

Представитель Еврокомиссии Шеридан Ферри заявил журналистам, что личную одежду с россиян снимать вряд ли будут, но "если речь идет о ценных товарах, например, об автомобилях, — к этому нужно строго прислушиваться". Между тем, Финляндия отказалась исполнять рекомендацию Евросоюза, которая запрещает российским туристам въезжать в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях.

Теги: еврокомиссия, автомобили, россияне


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