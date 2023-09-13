В Каменске-Уральском задержали курьера-рецидивистку, подозреваемую в обмане пенсионеров

Полиция задержала жительницу Первоуральска 1982 г.р., подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионеров из Каменска-Уральского. Женщина якобы работала "инкассатором", а по сути - курьером, забирая деньги у жертв мошенников и переводя их на счета последним.

Как сообщает пресс-служба МО МВД России "Каменск-Уральский", потерпевшей оказалась женщина 1935 г.р., отдавшая злоумышленникам 1 млн 440 тыс. рублей. Пенсионерке позвонили якобы сотрудники одного из банков РФ и силовых ведомств, рассказав "о попытке мошенников снять деньги с банковского счета пенсионерки". Они же и убедили свердловчанку самостоятельно снять 780 тыс. рублей со вклада и передать их "инкассатору".

После этого мошенники от пенсионерки не отстали и рассказали, что ее квартира якобы передана некими злоумышленниками в залог банку. Чтобы исправить ситуацию, необходимо передать "в банк" еще часть средств. Пожилая женщина собрала сбережения в размере 245 тыс. рублей и заняла у знакомых еще 415 тыс., которые снова передала "инкассатору".

Полиции удалось выяснить, что этим самым "инкассатором" является неработающая и ранее имевшая проблемы с законом жительница Первоуральска. Она рассказала правоохранителям, что не собиралась повторно приходить к пенсионерке, однако когда ей снова предложили подзаработать, не смогла отказаться.



В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.