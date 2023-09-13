13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пособия по уходу за ребенком-инвалидом дадут "частично занятым" родителям

С 2024 года планируется выплачивать пособия по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства первой группы неработающим или частично занятым родителям. Соответствующий проект указа президента РФ, разработанный Минтруда, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Размер выплаты, как и сейчас, 10 тыс. рублей. На нее могут претендовать лишь те, кто работает:

• на условиях неполного рабочего времени;
• дистанционно;
• на дому;
• по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг;
• в связи с приобретением статуса индивидуального предпринимателя, а также иной частной практики; 
• в связи с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Родители, вынужденные работать на условиях, не входящих в перечень, на выплаты претендовать не могут.

Замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что нужно распространить эти меры также на тех, кто ухаживает за престарелыми родителями в возрасте свыше 80 лет и инвалидами первой группы. Сегодня они получают всего 1200 рублей.

Теги: пособие, дети-инвалиды, родители


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