"Атомстройкомплекс" отремонтировал дороги на шести участках улиц Екатеринбурга

"Атомстройкомплекс" отремонтировал более 60 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на шести участках улиц в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, работы были выполнены всего за 3 месяца. Еще в течение 4 лет после сдачи в эксплуатацию уральский девелопер будет проводить гарантийное обследование отремонтированных участков.

Контракт на ремонт и благоустройство шести участков дорог был заключен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Специалисты компании "Атомстройкомплекс" отремонтировали участки городских улиц:

улицу Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной;

улицу Шейнкмана от Куйбышева до Радищева;

улицу Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов;

улицу Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный;

улицу Восточную от Первомайской до Малышева;

улицу Белинского от дома №108 до Декабристов.

Работы велись с частичным ограничением движения, поэтому на улицах оно не останавливалось.

"В этом году объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом, при этом мы выдержали сроки и технологию производства. Помимо дорожного полотна, специалисты компании "Атомстройкомплекс" отремонтировали 9 тысяч квадратных метров прилегающих тротуаров и парковок, заменили бордюры. График работ был составлен заранее с учетом минимизации неудобств для жителей Екатеринбурга", - отметил начальник участка ООО "Региональное ДРСУ" (входит в "Атомстройкомплекс") Владимир Медведев.

Одна из крупнейших строительных компаний Свердловской области традиционно выступает генеральным подрядчиком на строительстве объектов инфраструктуры – детских садов, школ, медицинских центров, а также дорожной сети Екатеринбурга. Сейчас компания продолжает строительство улицы Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть в районе Уктус. Ведется проектирование двух отрезков улично-дорожной сети на Химмаше, которые соединят строящийся жилой комплекс "Северный Химмаш" с основными магистралями.