"Атомстройкомплекс" отремонтировал дороги на шести участках улиц Екатеринбурга
"Атомстройкомплекс" отремонтировал более 60 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на шести участках улиц в Екатеринбурге.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, работы были выполнены всего за 3 месяца. Еще в течение 4 лет после сдачи в эксплуатацию уральский девелопер будет проводить гарантийное обследование отремонтированных участков.
Контракт на ремонт и благоустройство шести участков дорог был заключен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Специалисты компании "Атомстройкомплекс" отремонтировали участки городских улиц:
- улицу Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной;
- улицу Шейнкмана от Куйбышева до Радищева;
- улицу Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов;
- улицу Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный;
- улицу Восточную от Первомайской до Малышева;
- улицу Белинского от дома №108 до Декабристов.
Работы велись с частичным ограничением движения, поэтому на улицах оно не останавливалось.
"В этом году объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом, при этом мы выдержали сроки и технологию производства. Помимо дорожного полотна, специалисты компании "Атомстройкомплекс" отремонтировали 9 тысяч квадратных метров прилегающих тротуаров и парковок, заменили бордюры. График работ был составлен заранее с учетом минимизации неудобств для жителей Екатеринбурга", - отметил начальник участка ООО "Региональное ДРСУ" (входит в "Атомстройкомплекс") Владимир Медведев.
Одна из крупнейших строительных компаний Свердловской области традиционно выступает генеральным подрядчиком на строительстве объектов инфраструктуры – детских садов, школ, медицинских центров, а также дорожной сети Екатеринбурга. Сейчас компания продолжает строительство улицы Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть в районе Уктус. Ведется проектирование двух отрезков улично-дорожной сети на Химмаше, которые соединят строящийся жилой комплекс "Северный Химмаш" с основными магистралями.