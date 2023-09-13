13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" отремонтировал дороги на шести участках улиц Екатеринбурга

"Атомстройкомплекс" отремонтировал более 60 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на шести участках улиц в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, работы были выполнены всего за 3 месяца. Еще в течение 4 лет после сдачи в эксплуатацию уральский девелопер будет проводить гарантийное обследование отремонтированных участков.

Контракт на ремонт и благоустройство шести участков дорог был заключен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Специалисты компании "Атомстройкомплекс" отремонтировали участки городских улиц:

  • улицу Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной;
  • улицу Шейнкмана от Куйбышева до Радищева;
  • улицу Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов;
  • улицу Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный;
  • улицу Восточную от Первомайской до Малышева;
  • улицу Белинского от дома №108 до Декабристов.

Работы велись с частичным ограничением движения, поэтому на улицах оно не останавливалось.

отремонтированная дорога в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"В этом году объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом, при этом мы выдержали сроки и технологию производства. Помимо дорожного полотна, специалисты компании "Атомстройкомплекс" отремонтировали 9 тысяч квадратных метров прилегающих тротуаров и парковок, заменили бордюры. График работ был составлен заранее с учетом минимизации неудобств для жителей Екатеринбурга", - отметил начальник участка ООО "Региональное ДРСУ" (входит в "Атомстройкомплекс") Владимир Медведев.

Одна из крупнейших строительных компаний Свердловской области традиционно выступает генеральным подрядчиком на строительстве объектов инфраструктуры – детских садов, школ, медицинских центров, а также дорожной сети Екатеринбурга. Сейчас компания продолжает строительство улицы Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть в районе Уктус. Ведется проектирование двух отрезков улично-дорожной сети на Химмаше, которые соединят строящийся жилой комплекс "Северный Химмаш" с основными магистралями.

Теги: дороги, ремонт, улицы, участки, Екатеринбург


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