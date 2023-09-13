В Челябинской области КСП проверит расходы на патриотическое воспитание

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверяет использований субсидий на патриотическое воспитание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут в региональном министерстве образования и науки, а также в региональном центре патриотического воспитания детей и молодежи "Авангард". На патриотические воспитание в регионе в 2022-2023 годов было выделено 870 млн рублей.

Аудиторы проверят расходы в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, выполнение показателей государственного задания за 2022 год, а также использование субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели.