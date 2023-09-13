В США собрались готовиться к войне с Китаем

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает свои вооруженные силы для потенциальной войны с США, призвав активизировать подготовку к такому варианту развития событий.

"Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для соперничества с великими державами и для того, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана", - приводит "Интерфакс" слова Кендалла, сказанные во время выступления на симпозиуме по вопросам развития воздушно-космических сил в Нэшнл-Харбор.

Ранее министерство обороны Китая заявило, что на спорных приграничных землях с Индией в районе Ладакха, расположенного между горными системами Куньлунь и Гималаи, воцарятся мир и спокойствие. Эскалация вокруг этих территорий происходит последние два года, хотя история конфликта своими корнями уходит вглубь истории.