Правительство Японии ушло в отставку

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправил прежнее правительство страны в отставку, назначив новых министров. Также ходят слухи, что Кисида хочет распустить в ближайшее время нижнюю палату парламента.

Кисида надеется, что кадровые перестановки помогут правительству восстановить популярность перед парламентскими и премьерскими выборами в 2024 году.

В новом кабинете министров сменилось 11 человек из 19, теперь в нем пять женщин, что является рекордом. В то же время, многих ключевых соратников Кисида оставил в правительстве, просто поменяв их местами. Так, министром иностранных дел назначена экс-министр юстиции Йоко Камикава. Также на своих постах остались главы министерства финансов, промышленности и главный секретарь кабмина. Все эти люди известны своими консервативными политическими взглядами.