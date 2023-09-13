13 Сентября 2023
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Фото: Евгений Кудымов, vk.com/ekudymov

Российское небо накрыло светом северного сияния

Сегодня ночью жители России могли наблюдать невероятной красоты северное сияние. Переливы разных оттенков розового и зеленого могли увидеть жители Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Псковской, Костромской областей, ХМАО, Башкортостана и даже Подмосковья.

Северное сияние в Шатрово, Курганская область(2023)|Фото: t.me/kurganchp

Северное сияние в Шатровском районе, село Кызылбай, Курганская область(2023)|Фото: t.me/kurganchp

Северное сияние над Свердловской областью(2023)|Фото: vk.com/inburg

Северное сияние в Березовском(2023)|Фото: vk.com/sila_bgo

Жители российских городов и поселений всю ночь делились собственными фото. Пстрофотограф Евгений Кудымов запечатлел невероятные виды в 40 км под Екатеринбургом.

"Сегодня ночью было одно из мощнейших сияний, которые мне удалось запечатлеть над широтой Екатеринбурга", - делится фотограф в своих социальных сетях.

Северное сияние над Уралом(2023)|Фото: Евгений Кудымов, vk.com/ekudymov

Северное сияние над Уралом(2023)|Фото: Евгений Кудымов, vk.com/ekudymov

О северном сиянии в средних широтах России еще с вечера предупреждали авторы паблика "AstroAlert. Наблюдательная астрономия", занимающиеся популяризацией и консультированием по вопросам практической астрономии. Согласно опубликованной информации, днем 12 сентября к Земле прибыла мощная ударная волна солнечного ветра, которая принесла с собой стабильно мощные космические параметры для наблюдения яркого полярного сияния.

"Явление будет доступно южнее (возможно, сильно южнее) полярного круга. Индекс BZ, отвечающий за яркость сияния, колеблется около отметки -20. Это высокие значения!" - говорится в сообщении.

Теги: северное сияние, небо


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