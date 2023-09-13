24 человека пострадали при атаке ВСУ на Севморзавод в Севастополе

ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.

В результате попадания крылатых ракет получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной ракетной атаки возник пожар на Севморзаводе. По предварительной информации, пострадало 24 человека, написал он в телеграм-канале. На этом предприятии ремонтируют суда, в том числе и Черноморского флота.