Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры на космодроме "Восточный"

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром "Восточный". Его бронепоезд приехал на железнодорожную станцию космодрома, и уже на территории "Восточного" его встретил Владимир Путин.

Президент России и лидер Северной Кореи проводят переговоры на "Восточном", пишут "Ведомости". В них также участвуют глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, которые ждали президента на космодроме.

Ранее главу КНДР встретил руководитель Минприроды России Александр Козлов.