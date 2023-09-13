Андрей Филатов: С проектом создания Школы креативных индустрий мы попали в десятку

Накануне Глава Сургута Андрей Филатов побывал в новом учебном учреждении города - Школе креативных индустрий. Это образовательная площадка для молодых людей от 12 до 17 лет, которые хотят в будущем стать востребованными профессионалами в креативных индустриях. Занятия в Школе начнутся 15 сентября.

Учиться будут дети 12-17 лет в течение двух лет. Процесс обучения построен по модульному принципу. Первый год предусматривает знакомство обучающихся в целом со спецификой креативных индустрий, где они в течение учебного года последовательно занимаются в каждой студии. Второй год обучения предусматривает выбор обучающимися одной из студий для углубленного изучения в течение года. Ежегодно в Школе креативных индустрий планировалось осуществлять набор учащихся в количестве 68 человек. Но уже первый набор учащихся составил около 80 человек.

В Школе креативных индустрий функционируют 4 студии - звукорежиссуры, студия анимации и 3D графики, студия интерактивных цифровых технологий VR и AR, студия фото- и видеопроизводства.





Андрей Филатов, побывав в учебном заведении, высоко оценил это новое образовательное пространство Сургута.

"Главная оценка будет, конечно, у ребят, которые здесь занимаются. Но я знаю, что классы практически наполнены. Мы обсуждали с руководителем, что, если потребность будет возрастать, будем рассматривать возможности расширения этого проекта. Мы, конечно, должны быть аккуратны, идти от запроса нашей молодежи, чтобы КПД на вложенные деньги был максимальным", - сказал Глава Сургута.

При этом, Андрей Филатов подчеркнул, что Администрация Сургута научилась заранее просчитывать эффективность реализуемых в городе проектов, "работать на опережение". Прежде чем вкладывать деньги в какой-либо проект, анализируется уровень потребностей горожан в этом направлении и, соответственно, необходимость вложений.

"С проектом Школы креативных индустрий – это попадание в десятку", - уверен Андрей Филатов.

Школа создавалась на принципах софинансирования. Здесь были привлечены федеральные, региональные и муниципальные средства. Например, львиная доля средств на приобретение высокотехнологичного оборудования поступила в город из бюджетов округа и страны. Всего было потрачено 61,9 млн рублей, их них более 58,8 млн рублей - средства федеральной и региональной субсидий.

"Оборудование, которое приобретено в Школу вызывает зависть самых высоких профессионалов", - констатировала Римма Поздеева, директор ДШИ №1.

Глава Сургута особо подчеркнул, что Администрация города вообще стремится максимально участвовать в проектах, где предполагаются принципы софинансирования, чтобы в Сургут "зашли" средства из бюджетов других уровней.

В проекте создания Школы креативных индустрий участие муниципалитета составило от 10 до 15% всех затрат. В частности, город предоставил помещения, в которых провели необходимые ремонтные работы.

Директор МБУ «Дирекция по эксплуатации административных зданий и инженерных систем» Алексей Тарасов пояснил: "В самом здании были локальные ремонты кровли, проведена была подготовка именно к размещению Школы креативных индустрий. В помещения завели новые сети, так как в процессе обучения задействована большая компьютерная база. Заменили системы пожарной и охранной сигнализации, улучшили систему отопления".

Стоит напомнить, что эта учебная площадка в Сургуте создавалась в рамках федерального проекта «Придумано в России».

«Школа является одним из элементов формирования экосистемы креативных индустрий в нашем городе. Напомню, что в Сургуте уже не первый год работает арт-резиденция, которая помогает предпринимателям в сфере творчества реализовать себя. И вот как раз Школа будет, по нашему мнению, действенным механизмом для формирования кадрового резерва», - рассказал директор департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов.

Востребованность нового образовательного проекта в Сургуте уже доказана, все ученические места заняты.

"На уровне муниципального регулирования мы пытаемся сделать так, чтобы у ребят в жизни был максимальный спектр возможностей и неких первичных навыков, чтобы они могли сориентироваться в их профессиональной дальнейшей жизни", - заявил Андрей Филатов.