13 Сентября 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: ural.sanduny.ru

"Ростелеком" в Свердловской области оснастил новым сервисом популярный банный комплекс "Сандуны Урал"

Компания «Ростелеком» в Свердловской области оснастила новым сервисом современный общественный банный комплекс «Сандуны Урал». Оператор организовал для компании доступ в интернет и подключил IP-телевидение с возможностью конструктора рекламы.

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале отметила: «Наши технологические отечественные разработки позволяют видеть высокий спрос на услугу IPTV за первое полугодие по сравнению с прошлым годом на территории Урала. Кроме того, мы можем выявлять новые потребности бизнеса, которые формируют свои прибыльные стратегии, исходя из сочетания целого ряда решений: умный дом, видеоигры и прочее. Все это позволяет привлекать новых клиентов и качественно работать с существующей базой. Сама услуга IPTV является интерактивной и цифровой. По качеству она опережает эфирное, кабельное и спутниковое ТВ. Сегодня спрос на каналы высокой четкости за счет стабильного высокоскоростного интернета очевиден, и мы прогнозируем ускорение роста рынка IPTV в ближайшем будущем».

Благодаря созданной инфраструктуре банный комплекс «Сандуны Урал» получил возможность транслировать свой контент посетителям. Представители организации могут удаленно управлять 33 телевизорами и в любой момент менять контент на устройствах.

сандуны урал(2023)|Фото: ural.sanduny.ru

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» сообщил: «На сегодняшний день услугой "IP-телевидение" пользуются более 580 компаний Свердловской области. Это стало возможным благодаря широкому покрытию региона оптическими линиями связи и постоянной модернизации магистралей. С помощью интерактивного ТВ клиенты могут настраивать удобное расписание показа более 100 тематических каналов на разных телевизорах, а также использовать конструктор рекламы для загрузки и трансляции собственных роликов».

сандуны урал(2023)|Фото: ural.sanduny.ru

Антон Жуков, директор «Сандуны Урал» рассказал об особенностях проекта: «Сандуны сегодня – это уникальный банно-оздоровительный комплекс. В Екатеринбурге для нас было построено новое здание. Оно выполнено в классическом стиле, гармонично вписывается в окружающую историческую застройку и является настоящим украшением, новой достопримечательностью города. Поэтому нам было важно сохранить его целостность и при этом сделать помещение современным. Специалисты "Ростелекома" предложили использовать IP-телевидение без приставок. Это позволило не монтировать дополнительные провода и розетки в новом здании. Теперь благодаря созданной инфраструктуре мы можем рассказывать посетителям об актуальных акциях и предложениях».

Теги: ростелеком, сандуны урал, доступ в интернет, IP-телевидение


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