Военный бомбардировщик потерпел крушение в Волгоградской области

Военный бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Волгоградской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию подтвердили в Минобороны России. Крушение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Полет совершался без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Сообщается, что на борту находились два члена экипажа. Успели ли они катапультироваться неизвестно.

Ориентировочно воздушное судно рухнуло в Калачевском районе, в пяти километрах от хутора Ложки. С радаров самолет пропал около 19.00 по московскому времени.