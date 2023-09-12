Обвинение запросило 9,5 лет для экс-зампреда ЦБ РФ по делу о выводе средств из "Инвестбанка"

Прокуратура просит приговорить бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко к 9,5 годам колонии по делу о растрате 3,2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Также обвинитель просит оштрафовать Корищенко на 1 млн руб. и запретить заниматься управленческой деятельностью сроком на три года.

Напомним, Константин Корищенко был задержан в 2021 году по делу о выводе 3,2 млрд рублей из "Инвестбанка". Деньги выводились под видом невозвратных кредитов. Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в 2019 году. Сообщалось о 19 фигурантах, в числе которых экс-председатель Сергей Менделеев, бывшие члены наблюдательного совета банка Сергей Зайцев и Владимир Гезин.

Напомним, московский "Инвестбанк" был лишен лицензии ЦБ РФ в декабре 2013 года. 10 декабря в головном офисе АКБ "Инвестбанк" на Гончарной улице в Москве была проведена выемка документов. Как заявили тогда в кредитной организации, следственные действия проводились в отношении клиентов банка - юридических лиц, к деятельности Инвестбанка они отношения не имеют.