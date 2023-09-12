Прокуратура обжаловала приговор по делу о массовом отравлении метанолом на Урале

Прокуратура обжаловала приговор по уголовному делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем 44 уральцев. Информация об этом опубликована на сайте Чкаловского районного суда Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

"Жалоба (представление) принята к рассмотрению", - говорится в картотеке.

Ранее суд вынес приговор по громкому делу. На скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. По версии следствия, в результате их действий после покупки и употребления суррогатного алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

Всем фигурантам было назначено от 3 до 6,5 лет лишения свободы. При этом минимальный срок (3 года) одному из подсудимых был назначен условно, а остальным – в виде реального лишения свободы в колонии общего режима. Прокуроры требовали для обвиняемых от 5 до 10 лет колонии.

Напомним, по версии следствия, в период с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые, выступая в роли поставщиков, посредников и реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции на территории Екатеринбурга, содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения, что представляло опасность для жизни и здоровья людей. В результате их незаконных действий после употребления этой продукции в период с сентября по октябрь 2021 года пострадал 51 человек, из которых 44 жителя Ленинского, Чкаловского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга скончались