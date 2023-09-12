Во Владимирской области ремонтируют дороги, ведущие к объектам туристического паломничества

12 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Во Владимирской области ремонтируют дороги, ведущие к объектам туристического паломничества

С начала года приведены в порядок более 40 км региональных и местных дорог Владимирской области, по которым пролегают популярные туристические маршруты к уникальным природным и историческим достопримечательностям во всех уголках региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в Александровском районе досрочно завершён ремонт участка автодороги регионального значения Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики. В нормативное состояние приведено 1,5 км дорожного полотна. Дорога проходит через Собинский, Кольчугинский и Александровский районы, она включена в опорную сеть РФ и является транспортным коридором между Владимирской и Ярославской областями и частью туристического маршрута «Золотое кольцо».

нацпроект, бкад, автодорога, трасса, деревня(2023)|Фото: avo.ru

В Гусь-Хрустальном районе закончен ремонт автодороги Гусь-Хрустальный – Уршельский, она важна, в том числе, для посетителей национального парка «Мещёра». Общая длина отремонтированного в этом году участка составляет 8,8 км. При этом ранее, в 2022 году, в нормативное состояние было приведено ещё 7,2 км автодороги - также в рамках профильного национального проекта. 

Кроме того, в нормативное состояние приведены более 9 км автодороги регионального значения Касимов – Муром – Нижний Новгород. Она пролегает через Муромский и Меленковский районы, обеспечивает комфортный подъезд к центру притяжения туристов и паломников – древнему Мурому.

нацпроект, бкад, автодорога, трасса(2023)|Фото: avo.ru

Во Владимире полностью завершен ремонт городских дорог, основная часть из которых ведет к объектам туризма. Так, ремонт участка ул. Вокзальной протяженностью порядка 1 км обеспечивает безопасный и комфортный выезд в центральную историческую часть, где сосредоточены основные достопримечательности столицы 33-го региона.  

Ремонт ул. Добросельской открывает маршрут до туристических объектов, расположенных в п. Боголюбово: Палаты Андрея Боголюбского и Храм Покрова на Нерли. Эти памятники белокаменного зодчества относятся к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

«Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога ― главная составляющая любого туристического маршрута. С самого начала реализации национального проекта таким дорогам уделяется особое внимание. За последние 4 года благодаря нацпроекту к нормативам привели свыше 6 тыс. км туристических маршрутов в разных уголках нашей страны — это более 1,1 тыс. объектов», ― отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Всего в текущем году по «дорожному» нацпроекту во Владимирской области планируется привести в нормативное состояние порядка 150 км автодорог. В настоящее время уже завершены ремонтные работы в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Муромском районах, в городах Владимир, Судогда, Суздаль, Камешково, Собинка, Лакинск и пгт. Ставрово.

Теги: бкад, ремонт дорог, туристические места, нормативное состояние автодорог


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети