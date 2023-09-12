Во Владимирской области ремонтируют дороги, ведущие к объектам туристического паломничества

С начала года приведены в порядок более 40 км региональных и местных дорог Владимирской области, по которым пролегают популярные туристические маршруты к уникальным природным и историческим достопримечательностям во всех уголках региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в Александровском районе досрочно завершён ремонт участка автодороги регионального значения Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики. В нормативное состояние приведено 1,5 км дорожного полотна. Дорога проходит через Собинский, Кольчугинский и Александровский районы, она включена в опорную сеть РФ и является транспортным коридором между Владимирской и Ярославской областями и частью туристического маршрута «Золотое кольцо».

В Гусь-Хрустальном районе закончен ремонт автодороги Гусь-Хрустальный – Уршельский, она важна, в том числе, для посетителей национального парка «Мещёра». Общая длина отремонтированного в этом году участка составляет 8,8 км. При этом ранее, в 2022 году, в нормативное состояние было приведено ещё 7,2 км автодороги - также в рамках профильного национального проекта.

Кроме того, в нормативное состояние приведены более 9 км автодороги регионального значения Касимов – Муром – Нижний Новгород. Она пролегает через Муромский и Меленковский районы, обеспечивает комфортный подъезд к центру притяжения туристов и паломников – древнему Мурому.

Во Владимире полностью завершен ремонт городских дорог, основная часть из которых ведет к объектам туризма. Так, ремонт участка ул. Вокзальной протяженностью порядка 1 км обеспечивает безопасный и комфортный выезд в центральную историческую часть, где сосредоточены основные достопримечательности столицы 33-го региона.

Ремонт ул. Добросельской открывает маршрут до туристических объектов, расположенных в п. Боголюбово: Палаты Андрея Боголюбского и Храм Покрова на Нерли. Эти памятники белокаменного зодчества относятся к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

«Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога ― главная составляющая любого туристического маршрута. С самого начала реализации национального проекта таким дорогам уделяется особое внимание. За последние 4 года благодаря нацпроекту к нормативам привели свыше 6 тыс. км туристических маршрутов в разных уголках нашей страны — это более 1,1 тыс. объектов», ― отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Всего в текущем году по «дорожному» нацпроекту во Владимирской области планируется привести в нормативное состояние порядка 150 км автодорог. В настоящее время уже завершены ремонтные работы в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Муромском районах, в городах Владимир, Судогда, Суздаль, Камешково, Собинка, Лакинск и пгт. Ставрово.