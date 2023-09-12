Блестящий результат владимирских спортсменов - 11 медалей завоевано на Чемпионате России по спортивному ориентированию

Чемпионат России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах проходил в Твери с 6 по 11 сентября. Соревнования собрали почти 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Московской, Ленинградской, Тюменской, Владимирской и Ярославской областей.

Медали были разыграны в следующих дисциплинах: «Велокросс - общий старт», «Велокросс – лонг», «Велокросс - эстафета - 3 человека», «Велокросс – классика».

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, спортсмены региона показали блестящие результаты. Ими завоёвано 11 медалей: 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая.

Антон Фолифоров завоевал два «золота» - в «Общем старте» и «Классике» - и «серебро» в дисциплине «Лонг». Золотые медали – у всех участниц команды Владимирской области в составе Ольги Шипиловой-Виноградовой, Татьяны Губернаторовой, Светланы Фолифоровой – в эстафете.

Помимо этой награды, у Светланы Фолифоровой - 2 золотых медали в личном зачёте и «серебро» в дисциплине «Лонг». А у Ольги Шипиловой-Виноградовой – «серебро» в дисциплине «Общий старт» и «бронза» в дисциплине «Лонг».

Чемпионат России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах прошёл в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами соревнований выступили Министерство спорта РФ и национальная Федерация спортивного ориентирования.