АО «РНГ» задало новые стандарты в строительстве спортивно-развлекательной инфраструктуры

Компания АО "РНГ" подарила городу Мирному большую современную детскую площадку. В короткие сроки было построено многофункциональное пространство с учетом интересов ребят разных возрастов. На площади почти две тысячи квадратных метров установлены игровой комплекс, песочницы, спортивные снаряды, качели, уложено специальное прорезиненное покрытие. Здесь каждый может найти занятие по душе.



Современная детская площадка в Мирном находится на улице Тихонова. Ранее здесь располагалось старое деревянное игровое оборудование, но спустя десятилетия оно износилось и пришло в негодность. АО «РНГ» подарило площадке вторую жизнь.

«Наша компания уделяет большое внимание развитию инфраструктуры и поддержке социальных и образовательных проектов. Мы ориентировались на то, чтобы детям и взрослым был удобно и комфортно. Надеемся, что новая площадка станет местом притяжения для разных поколений», – прокомментировал заместитель Генерального директора АО «РНГ» – Главный инженер Евгений Черыкаев.

Основные работы по строительству площадки выполнены в кратчайшие сроки. Были заданы новые стандарты в возведении спортивно-развлекательной инфраструктуры для детей. Большое пространство для игр и развития подрастающего поколения удалось качественно построить всего за три летних месяца.

«Мы благодарны АО «РНГ» за тот подарок, который оно сделало нашему городу. Совместно с Компанией мы уже не первый год реализуем проекты, направленные на повышение качества жизни горожан. Особое внимание уделяем подрастающему поколению – это наше будущее. Стараемся создать все необходимые условия для обучения, занятий спортом и проведения полезного досуга», – сказал мэр города Мирного Алексей Тонких.

«Нам очень нравится новая площадка. Особенно ценно, что она находится рядом с нашим домом. Не нужно далеко идти с малышом, удобно. Само игровое оборудование очень яркое, интересное и безопасное. Мы в восторге!» – поделилась эмоциями одна из молодых мам.

Открытие детской площадки – одно из звеньев социальной политики АО «РНГ», реализуемой на территории Якутии. Ежегодно увеличивается объем средств, направляемых на социально-благотворительные цели. Современная геологоразведочная нефтегазовая компания активно поддерживает культурные, образовательные и экологические проекты. Многие из них уже стали традиционными и получили свое новое развитие.

«В прошлом году, благодаря поддержке АО «РНГ» в Якутии был проведен масштабный конкурс для работников в сфере образования. По его итогам 100 лучших учителей получили по 100 тысяч рублей. В этом году принято решение сделать конкурс традиционным. За счет пожертвований компании победившие педагоги на этот раз смогут направить выигранные средства на свое дополнительное образование и повысить квалификацию», – рассказал директор Целевого фонда будущих поколений РС (Я) Владимир Егоров.

При поддержке АО «РНГ» также продолжается сотрудничество Министерства культуры и духовного развития республики и ГИТИСа. В рамках организованных курсов работники сферы культуры смогли повысить свою квалификацию, не выезжая за пределы региона.

Компания также второй год сотрудничает с Российским Красным Крестом. Основная часть совместной деятельности реализована на территории Якутии – это формирование экстренного фонда для пострадавших и подготовка команд добровольцев.

«В рамках партнерства с АО «РНГ» мы проводим обучение волонтеров по реагированию на чрезвычайные ситуации. Все слушатели тренинга получают сертификаты и могут оказывать содействие спасательным службам в период ЧС. Созданный экстренный фонд позволяет обеспечить пострадавших необходимыми вещами», – отметила координатор по первой помощи Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Анастасия Попова.

Компания уделяет особое внимание природоохранным мероприятиям. Так, в прошлом году были профинансированы посадки нового леса на площади свыше 640 гектаров. На постоянной основе реализуется программа по воспроизводству водных биоресурсов. Только в этом году в реки Якутии было выпущено более 1 млн мальков рыб семейства лососевых.

«За эти годы АО «РНГ» успело многое сделать для повышения качества жизни населения Якутии. Компания соблюдает высокие стандарты промышленной безопасности, заботится об экологии. Я глубоко убежден, что с такими подходами к организации работы и высокой социальной ответственностью перед местными жителями у современной геологоразведочной нефтегазовой компании «РНГ» все непременно получится», – прокомментировал Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

АО «РНГ» и дальше продолжит свое активное участие в развитии республики.