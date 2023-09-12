Губернатор Александр Авдеев побывал на тренировке хоккеистов команды "Русичи" в ледовом комплексе «Владимир»

Накануне старта нового хоккейного сезона, который владимирские «Русичи» впервые проведут в группе «А» юниорской хоккейной лиги, с членами команды встретился Губернатор Александр Авдеев.

Он посетил тренировку хоккеистов в ледовом комплексе «Владимир», сообщает пресс-служба правительства региона.

Юниорская хоккейная лига (ЮХЛ) считается первой ступенью профессионального российского хоккея. По итогам сезона 2022-2023, хоккейный клуб «Русичи» занял 2 место и вышел в группу «А».

Глава региона пожелал команде и тренерскому штабу развития успеха.

«Побед, веры в себя, веры в тренера. Мы болеем за вас и очень хотим увидеть в финале! Вы в хорошей форме подошли к новому этапу. Уверен, покажете себя с самой лучшей стороны», — напутствовал хоккеистов Александр Авдеев.

В турнире нынешнего сезона заявлено 14 команд из Владимирской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Ярославской, Липецкой, Тверской и Московской областей. Турнир пройдет в два круга (с каждой командой будет домашняя и гостевая игра) в период с 13 сентября 2023 года по 14 марта 2024 года. В первом туре ХК «Русичи» принимают ХК «Судогодец» (г. Судогда Владимирской области).

Высокий уровень подготовки хоккейного клуба «Русичи» привлекает в наш регион юных игроков из других областей – так в нынешнем составе шесть человек из Самары, Татарстана, Коми. Но костяк команды – воспитанники владимирского хоккея, из Владимира, Мурома, Суздаля, Гусь-Хрустального. Наставниками спортсменов выступают высококлассные тренеры. Важным аспектом оттачивания мастерства на льду являются и условия, в которых занимаются спортсмены. Сейчас ребята тренируются в ледовом комплексе «Владимир», но в ближайшие месяцы смогут использовать лед во дворце «Полярис». В настоящее время там усиленными темпами идут восстановительные работы. Ремонт в завершающей стадии, ожидаются поставки оборудования. До конца года «Полярис» откроет свои двери не только для хоккеистов, но также для юных фигуристов и просто любителей катания на коньках.

«У спортивного сообщества на «Полярис» большие надежды. Планируем разместить на его базе областную хоккейную школу. Будем думать о создании областной молодёжной сборной, чтобы юниоры видели перспективы. Это всегда мотивирует расти. Мы ставим цель сделать наши команды более конкурентными. В «Полярисе» больше зрительских мест, надеемся, будет больше интереса болельщиков, а это повышает у игроков ответственность за результаты команды», - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что запуск «Поляриса» разгрузит ледовую арену комплекса «Владимир» для фигуристов и массовых катаний.