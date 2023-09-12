Избирком: выборы губернатора Тюменской области признаны состоявшимися

Выборы губернатора Тюменской области признаны состоявшимися. Об этом сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Этот вопрос мы с коллегами обсуждали на заседании нашей комиссии. Был утвержден протокол Избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области. Избранным на должность губернатора Тюменской области признан зарегистрированный кандидат Александр Моор - за него проголосовали 78,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании при явке избирателей 50,76%", - сообщил Халин.

Он поблагодарил членов участковых, территориальных комиссий за высокий уровень организации работы и добросовестное исполнение своих обязанностей в период основной избирательной кампании.