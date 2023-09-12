12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Польша закрывает границы для украинского зерна, Киев намерен жаловаться в ВТО

Власти Польши приняли решение о запрете ввоза украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от позиции Еврокомиссии, которая предписала членам союза открыть свои границы для сырья из Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев обратится во Всемирную торговую организацию с жалобой на протекционизм со стороны Польши и потребует от нее компенсацию.

Ранее власти ряда восточноевропейских стран уже закрывали свои границы для украинского зерна, на фоне действия зерновой сделки и вывоза сырья морем это не было настолько критично для Киева. С приостановкой черноморской инициативы сухопутная дорога через ЕС стала единственным вариантом вывоза зерна.

Украинское зерно при этом оседает в восточноевропейских странах, оно значительно дешевле местного, украинские поставщики демпингуют, а национальные фермеры остаются без заработка. В итоге производители начали давить на правительства своих стран, требуя закрыть границы.

Теги: польша, граница, зерно, украина


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