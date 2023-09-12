В Челябинске задержали подростков за кражи из сетевых магазинов

В Челябинске задержали четырех подростков, подозреваемых в кражах сигарет на 400 тысяч рублей из сетевых магазинов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратились представители сетевых магазинов. Они заявили о кражах табачных изделий.

Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые жители 16 и 17 лет.

Подростки повреждали входные группы и похищали сигареты, которые в дальнейшем они реализовывали, а день тратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по фактам краж. Полицейские полагают, что подростки могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Чебаркульского, Красноармейского районов и Озерска.