Мэрия Екатеринбурга определилась с поставщиком туалетов за 30,8 миллиона

В Екатеринбурге определились с поставщиком антивандальных общественных туалетов, которые установят на улицах города. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно контракту, мэрия Екатеринбурга в лице МКУ "Городское благоустройство" заключила контракт с компанией ООО "МК-Групп" из Уфы. Цена контракта составляет ранее заявленные 30,8 млн рублей. Компания разработает дизайн-проект, подготовит конструкторскую документацию, а также займется поставкой и установкой туалетов.

Напомним, что конкурс объявлялся еще в мае - тогда победителем вышла компания "Союзуралопт", согласившаяся выполнить все работы на 24 млн рублей вместо 30,8 млн. Однако сделка сорвалась из-за нарушения сроков сдачи.

Местами для установки туалетных модулей выбраны Исторический сквер, набережная рабочей молодежи на проспекте Ленина, 33 и Октябрьской площади, 2, сквер на улице Дзержинского, 2, а также перекрестки Малышева – Горького, Максима Горького – Первомайской, Горького, 4 и Карла Маркса, 2а.

Каждый из них будет оборудован также и для маломобильных граждан. Помимо этого, общественный туалет не должен выбиваться из общей концепции местности, где он будет установлен. Для этого с комитетом благоустройства Екатеринбурга изначально будет согласовываться дизайн-проект, после утверждения которого уже приступят к изготовлению кабин. Благоустройство предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства".