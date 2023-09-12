12 Сентября 2023
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Общество Украина
Фото:News.bmshost.pro

СБУ завела дело на российского журналиста Аркадия Бабченко*

Служба безопасности Украины завела дело в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко*. Сам он подтвердил информацию, сообщив, что ориентировка на него есть в базах данных пограничников.

В нецензурных выражениях Бабченко* в своих соцсетях предположил, что его преследование связано с критикой Владимира Зеленского. "Никаких других вариантов быть просто не может. Я знал, что это произойдет. Но до последнего не верил. Не хотел верить", - заявил журналист. Он также считает, что если украинские силовики его задержат, то экстрадируют в Россию, где он также находится в розыске с февраля этого года.

Бабченко* - участник двух чеченских военных кампаний. После увольнения со службы в 2000 году занялся журналистикой. Сотрудничал с "МК", ОРТ, ТВЦ, "Новой газетой" и другими российскими СМИ. С октября 2017 вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR (Украина).

Журналист известен своей оппозиционностью по отношению к российским властям. В феврале 2017 года он сообщил, что решил покинуть Россию из-за поступавших в его адрес угроз. Сначала переехал в Прагу, с июля 2017 года жил в Израиле, а с августа 2017-го в Киеве. В 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства СБУ. В 2019 году покинул Украину после избрания президентом Владимира Зеленского.

В июле этого года был задержан в Эстонии за то, что закидал яйцами здание российского посольства.

 

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов

Теги: аркадий бабченко, сбу, уголовное дело


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