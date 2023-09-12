СМИ: ЕС исключит из санкций трех российских бизнесменов

Евросоюз исключит из санкций российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, ЕС не будет продлевать санкции против бизнесменов. Нынешние меры истекут на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина. Это первый раз, когда с российского бизнесмена в ЕС снимают санкции по решению суда.