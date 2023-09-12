Глава Минприроды России встретил Ким Чен Ына

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в своем telegram-канале высказался о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом", - написал Козлов.

Россия и КНДР крепко дружат уже 75 лет.

"Все эти годы мы поддерживаем и помогаем друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники", - написал министр.

Напомним, в планах главы КНДР – встреча с президентом России Владимиром Путиным.