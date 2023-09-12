12 Сентября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец засудил автосалон, продавший ему "убитую" машину

Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона компенсацию за сильно подержанный автомобиль.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в апреле прошлого года екатеринбуржец по имени Алексей купил в местном автосалоне иномарку с пробегом за 1 млн 279 тысяч рублей. На покупку Infiniti FX 45 Premium 2006 года выпуска ему пришлось брать в банке кредит. Уже после мужчина решил проверить данные о машине в общедоступных источниках и заподозрил, что автомобиль побывал не в одном ДТП и получил повреждения основных элементов с возможным изменением геометрии кузова. Также уралец усомнился, что автосалон предоставил верную информацию о годе выпуска, количестве предыдущих владельцев и реальном пробеге авто.

Алексей обратился в салон с претензией об отказе от договора и потребовал вернуть деньги, но продавец ответил отказом. Тогда автовладелец подал иск в Верх-Исетский районный суд. Он просил взыскать с автосалона деньги за автомобиль, неустойку, компенсацию морального вреда и расходы по оплате юридических услуг.

Была назначена судебная экспертиза. Недостатки, на которые ссылался мужчина, не подтвердились, зато выявились другие – автопокрышки и колесные диски оказались настолько изношены, что управлять машиной в таком состоянии было просто небезопасно. О том, что иномарка настолько "убита", продавец покупателя не предупредил.

В итоге иск удовлетворили частично. Суд расторг договор купли-продажи, обязал салон вернуть Алексею 1 млн 279 тысяч рублей, из которых 1 млн 253 тысячи 914 рублей направить на погашение остатка по кредиту. Также в пользу уральца взыскали неустойку – 150 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей, расходы на оплату юридических услуг – около 15 тысяч рублей и штраф – 200 тысяч рублей.

Теги: машина, автосалон, суд, Екатеринбург


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