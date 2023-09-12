Срок следствия по делу Стрелкова продлен до середины декабря

Срок следствия по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) продлен до 18 декабря.

Как заявил следователь в Мещанском суде Москвы, расследование представляет особую сложность. Обвиняемого, а также нескольких свидетелей уже неоднократно допрашивали. Была проведена лингвистическая экспертиза.

В дальнейшем запланирован еще ряд следственных действий, передает РИА Новости. В частности, назначены молекулярно-генетическая, баллистическая и психолого-лингвистическая экспертизы.

Стрелков обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Решение о заключении его под стражу было принято судом 21 июля, его направили в СИЗО "Лефортово".

В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело, заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

По 282 статье УК Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".