Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой

Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи того же ВС и матери оппозиционных чеченских активистов. Ранее грозненский суд приговорил 54-летнюю женщину к 5,5 годам колонии общего режима, теперь ее осудили на пять лет колонии-поселения.

Мусаеву признали виновной в организации мошенничества и применении насилия к полицейскому. Защита Мусаевой указывала на нарушения при расследовании и судебном процессе. Сама женщина пожаловалась на ухудшение здоровья. Она не признала вину на первом суде, осталась при своем и на втором.

Внимание к приговору Мусаевой летом этого года было привлечено в результате нападения на журналистку и юриста из Москвы, которые прилетели в Грозный на суд. Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина были жестоко избиты по дороге из аэропорта в город.