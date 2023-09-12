Назван срок начала строительства второй очереди аэропорта Пулково

Строительство второй очереди аэропорта Пулково планируется начать до середины 2025 г.

"Пассажиропоток увеличивается, а мощности для дальнейшего роста практически исчерпаны", - приводит ТАСС слова главы ВТБ (банк – один из акционеров аэропорта) Андрея Костина, сказанные на полях Восточного экономического форума.

Пулково входит в пятерку крупнейших аэропортов России. В 2021 г. сообщалось о планах аэропорта расширить собственную инфраструктуру для обеспечения роста пассажиропотока.