Парк Маяковского в Екатеринбурге на 1,5 месяца закроет выход на Щорса

Руководство парка им. Маяковского в Екатеринбурге приступает к реконструкции входа с улицы Щорса. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО в своем Telegrm-канале.

Работы по реализации долгожданного проекта стартуют уже с 14 сентября и продлятся, ориентировочно, до 24 октября. В этот период вход и выход от моста до развилки в самом парке будет закрыт. Однако, при необходимости, закрытый участок все же можно обойти по временной дороге.

Реконструкция пройдет в несколько этапов. На первом будет заменено асфальтовое покрытие. Подъем и спуск сделают более пологими, а ограждение и освещение частично заменят. Уже ближе к летнему сезону стартует второй этап, на котором планируется добавить озеленение, клумбы и декоративные элементы.