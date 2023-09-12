В Челябинске суд оставил в СИЗО местного жителя, обвиняемого в мошенничестве на 20 млн рублей

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый под видом реализации бытовой техники похитил не менее 20 млн рублей у жителей Челябинска и области.

11 августа он был заключен под стражу. Суд учел, что обвиняемый не имеет постоянного легального источника дохода, находясь на подписке о невыезде по уголовному делу по обвинению в совершении аналогичных преступлений, которое рассматривается в Тракторозаводском районом суде, вновь совершил преступления.