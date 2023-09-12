Главы крупнейших банков с госучастием не хотят верить в повышение ставки

Главы крупнейших российских банков с госучастием – Герман Греф (Сбер) и Андрей Костин (ВТБ) – не ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центрального банка России. Оно состоится в пятницу, 15 сентября.

"Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - цитирует Грефа "Интерфакс".

Костин считает, что рынку хватило и "пугающих" заявлений руководства регулятора, которое обещало продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, поэтому в реальности повышать ставку уже нет нужды. Тем более, что на реальное повышение ставки и бизнес, и население реагируют скорее отрицательно, а эффект от повышения не такой уж большой. Костин напомнил, что повышение ставки неизбежно приведет к удорожанию кредитов: "Конечно, повышение ставки с неким лагом отразится на темпах роста кредитования. Если власти хотят, чтобы мы больше кредитовали, то, конечно, ставку надо аккуратно повышать".

Неделю назад первый зампред правления ЦБ РФ Алексей Заботкин не исключил, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку. Аналитики также считают, что ставка будет с большой вероятностью повышена, вопрос только в "шаге" повышения.