Карибские страны потребуют от Британии выплаты репараций за работорговлю

Страны Карибского бассейна намерены потребовать репараций от Британии за работорговлю, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Telegraph. В том числе от королевской семьи.

Читайте также: Германия признала геноцид населения Намибии и будет просить прощения

Недавно исследовательница Дезире Баптист обнаружила, что нынешний британский король является прямым потомком работорговца Эдварда Портеуса. А королевская семья как институт сыграла непосредственную роль в основании Королевской Африканской компании, занимавшейся работорговлей, и получала с нее прибыль.

Карибские страны обратятся к страховой компании Lloyd's of London и Англиканской церкви с требованием о выплате компенсаций за работорговлю и эксплуатацию людей на плантациях. Это изменение стратегии: ранее страны пытались достичь соглашений с британским правительством, теперь они перейдут к конкретным институтам.

Председатель Комиссии по репарациям Гренады Арли Гилл сказал, что надеется также на публичное извинение короля Карла III за работорговлю.