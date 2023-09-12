Карибские страны потребуют от Британии выплаты репараций за работорговлю

12 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом
Фото: Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images

Карибские страны потребуют от Британии выплаты репараций за работорговлю

Страны Карибского бассейна намерены потребовать репараций от Британии за работорговлю, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Telegraph. В том числе от королевской семьи.
Читайте также:

Недавно исследовательница Дезире Баптист обнаружила, что нынешний британский король является прямым потомком работорговца Эдварда Портеуса. А королевская семья как институт сыграла непосредственную роль в основании Королевской Африканской компании, занимавшейся работорговлей, и получала с нее прибыль.

Карибские страны обратятся к страховой компании Lloyd's of London и Англиканской церкви с требованием о выплате компенсаций за работорговлю и эксплуатацию людей на плантациях. Это изменение стратегии: ранее страны пытались достичь соглашений с британским правительством, теперь они перейдут к конкретным институтам.

Председатель Комиссии по репарациям Гренады Арли Гилл сказал, что надеется также на публичное извинение короля Карла III за работорговлю.

Теги: Британия, работорговля, репарации


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети