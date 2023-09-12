12 Сентября 2023
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Фото: правительство.янао.рф

Белого медведя, державшего в страхе ямальских оленеводов, увезли в заповедник

Белого медведя, который держал в страхе оленеводов в Ямальском районе, удалось транспортировать на безопасное от людей расстояние. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

На место прибыли ветеринары Московского зоопарка. Они обездвижили зверя и вместе со специалистами департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО перевезли его на территорию национального парка Гыданский.

"Наш медведь оказался крупной особью весом около 400 кг. Благодаря усилиям команды спасателей удалось избежать беды — животное осталось обитать в природе, вдали от людей, а люди, проживающие в Ямальском районе, теперь в безопасности и могут не опасаться встречи с хищником. Благодарю Правительство ЯНАО, Московский зоопарк и руководство Гыданского национального парка за профессионализм и оперативную подготовку сложной спасательной операции. Пожелаем медведю благополучной жизни среди сородичей", - написала Радионова.

Отметим, что в июле белый медведь напал на ямальскую семью в фактории Усть-Юрибей. Медведь вошел в чум и сперва направился к пятилетнему ребенку, которого закрыла собой бабушка. На крики прибежал глава семейства. Он защитил семью, но получил самые серьезные травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

Теги: белый медведь, Росприроднадзор, стойбище, чум


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