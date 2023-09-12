Свердловчан предупредили о трехдневном смоге

В Свердловской области синоптики объявили предупреждение о смоге в ближайшие дни.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, начиная с 20 часов 12 сентября и до 20 часов 15 сентября в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении метеорологов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней на Среднем Урале ожидается потепление до +22 градусов.