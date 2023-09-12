12 Сентября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Екатеринбуржцу запросили пожизненное за убийство, совершенное ради удочки

44-летнему Руслану Закирову из Екатеринбурга запросили пожизненное лишение свободы по обвинению в убийстве в парке УрГУПС. Якобы мужчина похитил у знакомого удочку, а после попытался его убить. Заодно злоумышленник убил случайного свидетеля нападения и совершил попытку нападения на девушку с целью ограбления. Подробнее об этом мы писали ранее.

Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям: п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью сокрытия другого преступления), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

"В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части срока – в исправительной колонии особого режима", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Оглашение приговора назначено на 18 сентября.

Теги: Екатеринбург, убийство, удочка, приговор, УрГУПС


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