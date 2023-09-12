Петр I основал Петербург как фортпост России на Западе, – Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных встать на защиту своей страны. С таким посланием он обратился к участникам крестного хода в день поминовения мощей князя Александра Невского.

Предстоятель Русской православной церкви привел в пример императора Петра I, который, по мнению Патриарха, основал Санкт-Петербург как форпост на границе с Западом. "Он [Петр I] осознавал, что столица будет форпостом России на Западе. Он хорошо знал, что огромные влияния, культурные и антикультурные, псевдодуховные, идут оттуда, с Запада. Он знал, как под видом освобождения святынь пришли крестоносцы, которые ограбили святую землю", - заявил Патриарх. Он не упомянул, что первый российский император перестраивал государство на западный лад во всем – начиная с названий городов и заканчивая церковной реформой. Последняя, по мнению ряда историков, была попыткой внедрить в России основные принципы протестантизма.