Финляндия не стала запрещать въезд в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях

Финляндия отказалась исполнять рекомендацию Евросоюза, которая запрещает российским туристам въезжать в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях. Об этом заявили в МИД Финляндии, пишет РИА Новости.

В опубликованных ранее разъяснениях Еврокомиссии говорится, что у граждан РФ при въезде в шенгенскую зону могут быть конфискованы ценные товары, в том числе личные автомобили, смартфоны и т.д., вплоть до чемоданов и одежды.

Представитель Еврокомиссии Шеридан Ферри заявил журналистам, что личную одежду с россиян снимать вряд ли будут, но "если речь идет о ценных товарах, например, об автомобилях, — к этому нужно строго прислушиваться".